نجل مطرب شهير.. من هو عمر حكيم المنتقل إلى نادي ديبورتيفو الإسباني؟ (صور وفيديو)

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كتب - محمد القرش:

انتقل اللاعب المصري، عمر حكيم، إلى نادي نادي ديبورتيفو إلدينزي الناشط في الدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبدأ عمر مسيرته الكروية مع فريق زد مواليد 2003، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى، من بوابة نوفيلدا تحت 23 عاما.

ونشر اللاعب فيديو له وهو يدخل من بوابة النادي ثم يوقع العقد بجانب وكيله، ويدخل أرض الملعب ليستعرض مهاراته الكروية بقميص النادي.

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من هو عمر حكيم المنتقل إلى نادي ديبورتيفو الإسباني

- مواليد 2003

- بدأ مسيرته في نادي زد

- ولد في القاهرة

- يُقيم في مدينة اليكانتي الإسبانية

- يلعب حاليا في نادي إلدينزي

- نجل المطرب المصري حكيم

- درس في مدرسة ‏‎Business School Lausanne الواقعة في سويسرا