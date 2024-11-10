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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه بجلسات استشفائية.

كما قام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له خلال الاحتفال بهدفه في مرمى أوساسونا.

كما نشر النجم الفرنسي، كليان مبابي صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة لاعبي الفريق من مباراة أوساسونا.

وحرص محمد مجدى أفشة، على نشر صورة له رفقة الراحل إيهاب جلال وعلق عليها: "وحشتني والله".

وقام حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات الاستشفائية.

وشارك طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة الفلسطيني وسام أبو علي زميله بالفريق.

ونشر وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تكريمه في حفل "دير جيست".

وهنأ وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، زميله السابق بالفريق أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وقام حسين الشحات نجم النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بعد تكريمه في حفل "دير جيست".

كما نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تكريمه بجائزة أفضل لاعب في مصر، في حفل "دير جيست".

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