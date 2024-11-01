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حمدي فتحي يهنئ ابنه بعيد ميلاده ونجل أبو تريكة يعلق (صور)

07:18 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    زين نجل حمدي فتحي (5)
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    زين نجل حمدي فتحي (2)
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    زين نجل حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي وزوجته مع نجلهما
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    زين نجل حمدي فتحي (3)
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    حمدي فتحي وابنه زين (4)
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    حمدي فتحي وابنه زين (5)
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    حمدي فتحي وابنه زين (1)
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    تعليقات سيف أبو تريكة وعبد المنعم وشوبير وأحمد الشيخ
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    حمدي فتحي وابنه زين (2)
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    زين نجل حمدي فتحي (4)
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كتب - محمد القرش:

هنأ لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، حمدي فتحي، نجله زين بمناسبة عيد ميلاده الثاني.

ونشر حمدي صور له مع نجله عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلق: "كل سنه طيب ياحبيب قلبي، ربنا يخليك ليا واشوفك حاجة كبيرة ياحبيبي".

وعلق لاعب الأهلي السابق ونيس الحالي، محمد عبد المنعم، بثلاث قلوب حمراء مثل تعليق مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر.

وكتب نجل محمد أبو تريكة، سيف أبو تريكة لاعب نادي قطر القطري: "ربنا يخليهولك يا غالي".

الجدير بالذكر أن حمدي فتحي رُزق بمولوده الأول والوحيد في يوم 1 نوفمبر 2022.

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