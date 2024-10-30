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أول تعليق من كهربا بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي

09:04 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
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    كهربا من مران النادي الأهلي
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    كهربا وكولر
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    أفشة والسولية مع كهربا
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    كهربا
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    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    محمود عبد المنعم كهربا
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كتب - يوسف محمد:

أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على حساب فريق العين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال والتتويج بكأس بطل أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، على ستاد "القاهرة الدولي".

ونشر محمود كهربا صورة له عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك"، صورة له وعلق عليها: "الحمدلله هيفضل الأهلي بجمهوره وشخصيته وروح الفانلة الحمراء عامل فجوة بينه وبين أي منافس ليه".

وينتظر النادي الأهلي، في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال الفائز من مباراة بطل أمريكا الشمالية أمام بطل أمريكا الجنوبية، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

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