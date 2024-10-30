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عيد ميلاد محمود الخطيب.. 6 حكايات لسيرة بيبو (ملف كروس ميديا)

07:22 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    محمود الخطيب لاعب منتخب مصر الأسبق
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    محمود الخطيب وزوجته
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    أسطورة الأهلي محمود الخطيب
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    محمود الخطيب أسطور الأهلي
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    محمود الخطيب أسطورة الأهلي
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    محمود الخطيب وزوجته (10)
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إشراف: وائل توفيق

كتابة: مصطفى الجريتلي- محمود عبد الرحمن- هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد- نهى خورشيد

جرافيك: مايكل عادل

تصميم وتنفيذ: محمد عزت

30 أكتوبر 2024 يتم محمود الخطيب 70 عامًا، قضى منها قرابة 50 سنة في النادي الأهلي؛ ناشئًا ثم نجمًا ثم رئيسًا.

نسرد في ست قصص، حكاية الـ 70 عامًا، يرويها لنا؛ رفاق الطفولة وأيام الكرة الشراب في شوارع عين شمس وأصحاب مدرسة محمود خاطر الابتدائية ومشجعو التالتة شمال وأصدقاء النجومية من الأهلي والزمالك.

لقراءة الـ 6 قصص من خلال هذا الرابط:

محمود الخطيب... 70 سنة بيبو

عيد ميلاد محمود الخطيب محمود الخطيب الأهلي مسيرة محمود الخطيب
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