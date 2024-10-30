couples الدوري المصري.. كان هيتجنن إن مستقبله ضاع... حكاية حب باسم

تخلى عن الأولى من أجلها.. قصة زوجة بوفون الثانية بعد سنوات عديدة من

إشراف: وائل توفيق

كتابة: مصطفى الجريتلي- محمود عبد الرحمن- هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد- نهى خورشيد

جرافيك: مايكل عادل

تصميم وتنفيذ: محمد عزت

30 أكتوبر 2024 يتم محمود الخطيب 70 عامًا، قضى منها قرابة 50 سنة في النادي الأهلي؛ ناشئًا ثم نجمًا ثم رئيسًا.

نسرد في ست قصص، حكاية الـ 70 عامًا، يرويها لنا؛ رفاق الطفولة وأيام الكرة الشراب في شوارع عين شمس وأصحاب مدرسة محمود خاطر الابتدائية ومشجعو التالتة شمال وأصدقاء النجومية من الأهلي والزمالك.

لقراءة الـ 6 قصص من خلال هذا الرابط: