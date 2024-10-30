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على أنغام أغنية بهاء سلطان.. زوجة مروان عطية تحتفل بفوز الأهلي

12:29 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مروان عطية وزوجته سلمي صقر

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كتبت - نهى خورشيد

نشرت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوراً جديدة مع زوجها بقميص منتخب مصر.

ووضعت سلمي كلمات أغنية أنا من غيرك لابهاء سلطان على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"؛ مع تعليق"قلب".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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سلمي صقر زوجة مروان عطية زوجة مروان عطية مروان عطية الأهلي الدوري المصري الممتاز
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