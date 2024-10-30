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ياروح قلبي.. احتفال زوجة مروان عطية بعد فوز الأهلي

12:25 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مروان عطية وزوجته سلمي صقر

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كتبت -نهى خورشيد

وجهت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة له بعد الفوز على العين في كأس الإنتركونتيننتال.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع زوجها على أنغام أغنية قدها لتامر حسني؛ مع تعليق:"مبروك يا روح قلبي".

واستطاع الفريق الكروي بالنادي الأهلي تحقيق فوزًا على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في دور الربع النهائي من عمر المسابقة.

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سلمي صقر زوجة مروان عطية زوجة مروان عطية مروان عطية الأهلي كأس الإنتركونتيننتال العين الإماراتي
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