"لاعب طائرة سابق".. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي؟

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كتب - يوسف محمد:

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، عن انضمام معد نفسي جديد إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف محمد رمضان أن المعد النفسي الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي، هو عماد فاروق لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة السابق بالنادي.

وكان رمضان أعلن في تصريحات، عبر قناة النادي الأهلي، أن فاروق سيبدأ مهام عمله كمعد نفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب مباراة الفريق أمام العين الإماراتي، في كأس الإنتركونتيننتال.

من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي؟

وبدأ عماد فاروق مشواره في الكرة الطائرة، من بوابة نادي الغابة، حينما كان يبلغ من العمر 11 عاماً فقط، ومنه انتقل إلى نادي الطيران.

ونجح عماد فاروق في تمثيل منتخبات مصر للكرة الطائرة في الفئات العمرية المختلفة.

وانتقل فاروق إلى فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، خلال فترة التسعينات، وينجح في تحقيق العديد من البطولات رفقة الفريق.

وعقب اعتزال عماد فاروق الكرة الطائرة، اتجه إلى إجراء العديد من الدراسات في علم النفس، ونجح في الحصول على الدكتوراه في علم النفس الرياضي والاجتماعي أيضالً، طبقاً لما تم ذكره من قبل المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان، خلال تصريحاته.

كما تواجد عماد فاروق لمدة قصيرة كعضو، ضمن اللجنة المؤقتة التي تم تعينها لإدارة النادي الأهلي، عام 2014، ولكنه لم يستمر طويلاً.

وتم تكريم عماد فاروق خلال شهر إبريل الماضي، من قبل النادي الأهلي رفقة مجموعة من نجوم الكرة الطائرة، الذين لعبوا للمارد الأحمر.

وكان الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي السابق بالنادي الأهلي، قد رحل عن الفرق خلال شهر أغسطس الماضي.

والجدير بالذكر أن الأهلي يستعد حالياً لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة إنتر كونتيننتال، في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي".

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