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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال محمد صلاح.. إمام عاشور وأشقائه.. بنزيما في الجيم

01:58 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    وسام أبو علي
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    محمود كهربا
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    محمد عبد المنعم
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    نيمار جونيور
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    كريستيانو رونالدو
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    رضا سليم
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    بنزيما
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    محمد صلاح
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    إمام عاشور
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ، صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

كما نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح صورة له خلال احتفاله بهدفه في مرمى أرسنال، بالدوري الإنجليزي.

وقام محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي، بنشر صورة له من مشاركته في مباراة فريقه أمام موناكو، بالدوري الفرنسي.

وشارك كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له عبر خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وحرص النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق بعد انتهاء المران الجماعي.

ونشر وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وواصل ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي، احتفالاته بالفوز بالسوبر المصري، من خلال نشر صورة له رفقة الجهاز الفني للفريق، مع كأس البطولة.

وقام إمام عاشور بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام، رفقة أشقائه.

وشارك رضا سليم لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة أحد أصدقائه.

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