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عواد وزوجته مع الحضري بعد خسارة السوبر الإفريقي

06:54 م الأحد 27 أكتوبر 2024

محمد عواد وزوجته

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كتبت - نهى خورشيد

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة مع زوجها رفقة الكابتن عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق بنهائي السوبر المصري.

وكتبت حنين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" مع الكابتن عصام الحضري".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، في افتتاح مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

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