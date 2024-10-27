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"على أنغام المريلة الكحلي".. 5 صور من احتفال باسم مرسي وزوجته بعيد ميلاد ابنتهما

06:30 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    باسم مرسي وبناته
  • عرض 5 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 5 صورة
    باسم مرسي مع بناته
  • عرض 5 صورة
    باسم مرسي وابنته
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كتبت - نهى خورشيد:

احتفل باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وزوجته نوران إسماعيل بعيد ميلاد ابنتهما "كاميليا وايفي".

ونشر مرسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً مع زوجته رفقة بناته معلقاً:"عيد ميلاد سعيد لكلا الدميتين الصغيرتين".

كما أعاد مرسي نشر الصور على الاستوري الخاصة بحسابه وذلك على أنغام أغنية المريلة الكحلي لمحمد منير.

الإسماعيلي باسم مرسي وزوجته باسم مرسي إنستجرام باسم مرسي
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