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5 صور لمروان عطية لاعب الأهلي رفقة زوجته من أمام الكعبة

04:21 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مروان عطية لاعب الأهلي وزوجته (1)
  • عرض 5 صورة
    مروان عطية من أمام الكعبة (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة مروان عطية (1)
  • عرض 5 صورة
    مروان عطية وزوجته (1)
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كتب - يوسف محمد:

حرص مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الذهاب هو وزوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة النادي الأهلي.

ونشر مروان عطية، عدد من الصور رفقة زوجته، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام الكعبة، وعلق عليها: "اللهم تقبل منا وأغفر لنا".

وكان مروان عطية، تمكن من حصد لقب السوبر المصري رفقة النادي الأهلي، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

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النادي الأهلي مروان عطية مروان عطية وزوجته مروان عطية وزوجته وأولاده
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