5 صور لمروان عطية لاعب الأهلي رفقة زوجته من أمام الكعبة

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

كتب - يوسف محمد:

حرص مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الذهاب هو وزوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة النادي الأهلي.

ونشر مروان عطية، عدد من الصور رفقة زوجته، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام الكعبة، وعلق عليها: "اللهم تقبل منا وأغفر لنا".

وكان مروان عطية، تمكن من حصد لقب السوبر المصري رفقة النادي الأهلي، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

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