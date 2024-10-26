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رسالة مؤثرة من نجل عبد الواحد السيد بعد أزمة والده في الإمارات (صورة)

07:26 م السبت 26 أكتوبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

وجه ياسين عبد الواحد نجل نجم الزمالك السابق ومدير الكرة بالنادي، رسالة مؤثرة بعد الأزمة التي يمر بها والده خلال الفترة الحالية.

ونشر ياسين عبد الواحد صورة له رفقة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها: "وحشتني أوي يا حبيبي، ربنا يرجعك لينا بالسلامة يارب".

وتيم محاكمة ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل دونجا، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويذكر أن محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.

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