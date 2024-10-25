ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبو الأهلي.. نعي يحيى عطية الله.. تهنئة أنتوني موديست

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي وسام أبو علي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد فوز الفريق ببطولة السوبر المصري.

كما هنأ الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق، المارد الأحمر بالفوز ببطولة السوبر المصري، من خلال نشر صورة للاعبي الفريق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وهو يحتفل، بفوز الفريق ببطولة السوبر المصري.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وحرص النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإٍباني، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

واحتفل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة السوبر المصري، على حساب الزمالك، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بجوار كأس البطولة.

وقام أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق عمرو السولية.

ونشر أشرف داري لاعب النادي الأهلي، صورة للاعبي الفريق للاحتفال بلقب كأس السوبر المصري.

كما هنأ أحمد حجازي نجم منتخب مصر ونيوم السعودي، طارق حامد لاعب المنتخب الوطني السابق، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع بينهما.

ونعى يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبد العزيز برادة لاعب منتخب المغرب السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية.

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