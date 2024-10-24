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أعظم خط وسط.. زوجة مروان عطية تحتفل بتتويجه بالسوبر المصري

11:44 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ستوري زوجة مروان عطية
  • عرض 19 صورة
    ستوري زوجة مروان عطية
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    ستوري زوجة مروان عطية (4)
  • عرض 19 صورة
    ستوري زوجة مروان عطية (1)
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل 2
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 19 صورة
    زوجات مروان عطية ومصطفى فتحي وأحمد الشيخ مع المغني تامر عاشور
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 19 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 19 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
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كتبت- نهى خورشيد

وجهت سلمي صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة له عقب تتويج القلعة الحمراء، بلقب السوبر المصري.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاهدتها للمباراة من المنزل:"الف مبروك يا أعظم خط وسط في الدنيا".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري بعد مباراة مثيرة وماراثونية أمام غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

سلمي صقر زوجة مروان عطية زوجة مروان عطية كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك
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