أعظم خط وسط.. زوجة مروان عطية تحتفل بتتويجه بالسوبر المصري

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كتبت- نهى خورشيد

وجهت سلمي صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة له عقب تتويج القلعة الحمراء، بلقب السوبر المصري.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاهدتها للمباراة من المنزل:"الف مبروك يا أعظم خط وسط في الدنيا".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري بعد مباراة مثيرة وماراثونية أمام غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.