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في يوم ميلاده.. 20 صورة ترصد مسيرة حسام غالي الاحترافية في أوروبا والسعودية

05:31 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع النصر (1)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع ديربي كاونتي
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع النصر (4)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع النصر (1)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (12)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع النصر (2)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (9)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع النصر (3)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (8)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (7)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (6)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (5)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (4)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع فينورد
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (3)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (2)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (1)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (10)
  • عرض 20 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (11)
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كتب - محمد القرش:

يحتفل لاعب النادي الأهلي وتوتنهام السابق، حسام غالي، بوصوله إلى عيد ميلاده الـ43.

وهنأ مدير تعاقدات النادي الأهلي السابق، أمير توفيق، حسام غالي يعبد ميلاده عن طريق نشر صورة لهما على حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

ويعد حسام غالي أحد أهم لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية عبر تاريخها، حيث بدأ رحلته مع النادي الأهلي في موسم 1996 قادما من نادي بيلا.

وبدأت رحلة حسام غالي الاحترافية في الدوري الهولندي من بوابة العريق فينورد في موسم 2003، وعقب تألقه انتقل إلى توتنهام بعدها بعامين.

وفي 34 مباراة خاضها مع توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات ساهم بـ 9 أهداف (سجل 3 اهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة).

وبعد انتقاله إلى ديربي كاونتي لمدة عام على سبيل الإعارة، رحل حسام عن الدوري الإنجليزي في موسم 2008 وانضم للنصر السعودي.

ليعود إلى الأهلي مرة أخرى في موسم 2010، وبعد 3 سنوات حن غالي إلى الاحتراف الأوروبي لينضم إلى ليرس البلجيكي لمدة عام واحد.

وبعد عودته إلى الأهلي واحتراف أخير في الدوري السعودي مع النصر، قرر حسام غالي الاعتزال في موسم 2018/19 داخل جدران القلعة الحمراء.

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