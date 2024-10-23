في يوم ميلاده.. 20 صورة ترصد مسيرة حسام غالي الاحترافية في أوروبا والسعودية

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

"كنت أول مرة أشوفه بالمنظر ده".. زوجة إمام عاشور تكشف أصعب وأجمل مبارياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن

كتب - محمد القرش:

يحتفل لاعب النادي الأهلي وتوتنهام السابق، حسام غالي، بوصوله إلى عيد ميلاده الـ43.

وهنأ مدير تعاقدات النادي الأهلي السابق، أمير توفيق، حسام غالي يعبد ميلاده عن طريق نشر صورة لهما على حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

ويعد حسام غالي أحد أهم لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية عبر تاريخها، حيث بدأ رحلته مع النادي الأهلي في موسم 1996 قادما من نادي بيلا.

وبدأت رحلة حسام غالي الاحترافية في الدوري الهولندي من بوابة العريق فينورد في موسم 2003، وعقب تألقه انتقل إلى توتنهام بعدها بعامين.

وفي 34 مباراة خاضها مع توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات ساهم بـ 9 أهداف (سجل 3 اهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة).

وبعد انتقاله إلى ديربي كاونتي لمدة عام على سبيل الإعارة، رحل حسام عن الدوري الإنجليزي في موسم 2008 وانضم للنصر السعودي.

ليعود إلى الأهلي مرة أخرى في موسم 2010، وبعد 3 سنوات حن غالي إلى الاحتراف الأوروبي لينضم إلى ليرس البلجيكي لمدة عام واحد.

وبعد عودته إلى الأهلي واحتراف أخير في الدوري السعودي مع النصر، قرر حسام غالي الاعتزال في موسم 2018/19 داخل جدران القلعة الحمراء.

اقرأ أيضًا:

"جنسيتين ولقبت بمحمد صلاح السيدات".. 30 صورة لرحلة احتراف سامية آدم لاعبة منتخب مصر (صور وفيديو)

إحداهم مع مرتضى منصور.. أزمات في حياة عبد الواحد السيد قبل واقعة الإمارات (صور وفيديو)