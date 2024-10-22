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إحداهم مع مرتضى منصور.. أزمات في حياة عبد الواحد السيد قبل واقعة الإمارات (صور وفيديو)

08:25 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد لاعب الزمالك السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد مع مرتضى منصر (3)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد لاعب الزمالك السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    اجتماع عبد الواحد مع مجلس الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    اجتماع عبد الواحد مع مجلس الزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد مع مرتضى منصر (2)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد مع مرتضى منصر (1)
  • عرض 12 صورة
    اجتماع عبد الواحد مع مجلس الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الزمالك (2)
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كتب - محمد القرش:

تعرض حارس الزمالك الأسبق ومدير الكرة الحالي، عبد الواحد السيد، لأزمة في دولة الإمارات، بعد اتهامه بالتعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري.

ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي واجهها لاعب منتخب مصر السابق، حيث مر بالعديد من الأزمات.

وواحدة من تلك الأزمات كانت مع مرتضى منصور في فترة توليه رئاسة الزمالك 2016، وحصوله على حكم من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري بأحقيته في الحصول على 5 ملايين و600 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة لدى الفارس الأبيض.

وبعد تدخل العديد من الأسماء الكبيرة في الزمالك، قرر عبد الواحد التنازل عن قضيته ضد الزمالك، مع اجتماع شهد حضور مرتضى منصور موضحا أن الأزمة كانت عبارة عن سوء تفاهم.

وشهدت الشهور الماضية أزمة بين عبد الواحد السيد وأحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك بسبب طريقة غير لائقة في التحدث من عضو مجلس النادي مع مدير الكرة.

وكانت الأمور تسير نحو تجميد عبد الواحد السيد ثم الإطاحة به من منصبة، لكن بعد تدخل عدد من الأعضاء واعتذار عبد الواحد، عاد مرة آخرى إلى منصبه.

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