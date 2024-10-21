"أجمل وأحن بنت".. حسني عبد ربه يحتفل بعيد ميلاد ابنته فريدة (صور)
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كتبت - نهى خورشيد
حرص حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته فريدة.
ونشر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة ابنته مع رسالة خاصة:"عيد ميلاد سعيد يا أجمل وأحن فريدة في الدنيا وعقبال مليون سنة ربنا يحفظك ويبعد عنك كل شر يا ديدووووو".
وفي سياق متصل، يعسكر الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي في دولة قطر استعداداً للموسم الكروي الجديد.
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