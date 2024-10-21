Couples الدوري المصري "بسبب خناقة بينا كنت ببوس إيدها قبل أي ماتش".. قصة حب بركات وزوجته

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

كتبت - نهى خورشيد

رغم عدم ظهورها الإعلامي، إلا أن محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لا يترك مناسبة دون أن يتحدث عنها، وعن إبنائه.

ويعتبر محمد بركات من أشهر نجوم القلعة الحمراء والمنتخب في جيل العشرينات، طما ساهم معاهم في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات، حتي لقتبه الجماهير "بملك الحركات".

وأنجب بركات من زوجته ثلاثة أولاد وهم مرام، أدهم، فارس. وعن زوجته قال بركات في تصريحات عبر "برنامج عيش: "لا أنا كان عندي مشكلة، مرة بس من المرات أنا رايح ألعب النادي الأهلي وغزل المحلة في كأس مصر والماتش في المحلة".

وأضاف:"الوضع الطبيعي الأهلي هو اللي هيكسب ماتش زي ده، أنا روحت وانا نازل ماتفهمش كلمة مني علي كلمه من مراتي، شدينا مع بعض سيكا كدا، فشوحتلها وقولتلها كلمتين مش هما يعني، ونزلت روحت على الملعب".

وتابع حديثه :"أخدت يومها في الماتش كارت أحمر، وقف 3 ماتشات من اتحاد الكرة، غرامة 5000 جنيه من الجبلاية برضو، و20 الف جنية من النادي الأهلي، وكوع من المدافع وعنيا ورمت، الموقف ده خلني أقسم بالله ببوس إيدها قبل أي ماتش".

وأتم تصريحاته قائلا:"بقي عندي رقم واحد مهما حصل ماينفعش ازعل مراتي قبل أي ماتش، ولكن بعد الماتش عادي قلة أدب وزي ما انت عايز".

وعن أبنائه قال:" أنا عندي مرام الكبيرة، دي أسهل واحدة بتعامل معاها، مش بتسحب كني كهرباء كتير، وعندي أدهم التعامل معه سهل شوية بس ساعات دماغه بتبقي ضاربة شوية بس هو حنين زي مرم، فارس الأخير وهو صعب والدنيا بالنسباله صعبة وعايز يتخانق في كل حاجه".

وواصل:" أنا بتعامل مع ولادي بالصحوبية والضحك والهزار مش بحب ازعلهم مني، ومش بحب اشخط فيهم، ساعات ده بيحصل بس مش ببقي طايق نفسي اني عملت كدا معاهم".