مدافع بيراميدز يحيى ذكرى إيهاب جلال بكلمات مؤثرة

كتبت - نهى خورشيد

وجه أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسالة مؤثرة في اليوم الأربعين لوفاة الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق.

ونشر أحمد سامي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اللهم ان(ليلة الأربعين) في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت أهل الوفاء والحق فأغفر له وأرحمه انك أنت الغفور الرحيم اللهم اظله ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابه، اللهم ثبت قدمه يوم تزل فيها الاقدام".

وأتم سامي رسالته:" وحشتيني ياغالي يااعز الناس".

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بيراميدز ودع كأس السوبر المصري، بعد الهزيمة من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.