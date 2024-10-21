مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

أزمة تشبه واقعة كهربا قبل 30 عامًا.. تفاصيل عقوبة محمد رمضان ضد نجم الأهلي (فيديو وصور)

08:26 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (9)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (2)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (8)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق (4)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق (1)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (11)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق (2)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (12)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (10)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (4)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (2)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (5)
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عودة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية، نظرا لما بدر منه أمس الأحد.

وعُرف محمد رمضان بشخصيته القوية والحازمة مع اللاعبين، حيث سبق له أن تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في التسعينات، وعاقب العديد من اللاعبين.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، كان محمد عبد الجليل الذي رحل عن الأهلي في موسم 1994 ذاهبا إلى الزمالك، بعد أزمته مع المارد الأحمر.

وقال عبد الجليل عبر قناة "ETC": "قرارات محمد رمضان عادلة جدا، على الرغم من تسببه في رحيله عن النادي الأهلي، حيث يمتلك شخصية صارمة وحازمة".

وأضاف: "محمد رمضان قرر إيقافي لنهاية الموسم من قبل عندما سافرت إلى الإمارات دون علم الأهلي، وفي مباراة اعتزال أيمن يونس (شوحت) لواحد من الجماهير ليجدد إيقافي".

وأوضح في تصريحات عبر قناة "النهار": "سافر الإمارات وقعدت شهر هناك من غير إذن النادي وكنت واخد 4 أيام بس، كنت بلعب دوري رمضانية في الإمارات والأهلي مرضاش يديني مكافآت البطولة العربية".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في يوم 30 سبتمبر 2024.

اقرأ أيضًا:

من الزواج السري إلى خصم مليون جنيه.. 25 صورة لأزمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي

بكى في الحافلة ودفع ربيعة.. حتحوت يكشف تفاصيل أزمة كهربا في معسكر الأهلي

كهربا محمد رمضان محمد عبد الجليل مشكلة كهربا استبعاد كهربا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدافع بيراميدز يحيى ذكرى إيهاب جلال بكلمات مؤثرة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو