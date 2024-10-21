أزمة تشبه واقعة كهربا قبل 30 عامًا.. تفاصيل عقوبة محمد رمضان ضد نجم الأهلي (فيديو وصور)

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كتب - محمد القرش:

قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عودة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية، نظرا لما بدر منه أمس الأحد.

وعُرف محمد رمضان بشخصيته القوية والحازمة مع اللاعبين، حيث سبق له أن تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في التسعينات، وعاقب العديد من اللاعبين.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، كان محمد عبد الجليل الذي رحل عن الأهلي في موسم 1994 ذاهبا إلى الزمالك، بعد أزمته مع المارد الأحمر.

وقال عبد الجليل عبر قناة "ETC": "قرارات محمد رمضان عادلة جدا، على الرغم من تسببه في رحيله عن النادي الأهلي، حيث يمتلك شخصية صارمة وحازمة".

وأضاف: "محمد رمضان قرر إيقافي لنهاية الموسم من قبل عندما سافرت إلى الإمارات دون علم الأهلي، وفي مباراة اعتزال أيمن يونس (شوحت) لواحد من الجماهير ليجدد إيقافي".

وأوضح في تصريحات عبر قناة "النهار": "سافر الإمارات وقعدت شهر هناك من غير إذن النادي وكنت واخد 4 أيام بس، كنت بلعب دوري رمضانية في الإمارات والأهلي مرضاش يديني مكافآت البطولة العربية".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في يوم 30 سبتمبر 2024.

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