ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال نجوم الأهلي والزمالك.. أحمد حسن والحضرى في الجيم.. مشاركة عبد المنعم مع نيس

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق كيرتس جونز.

كما نشر كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، زميله بالفريق طاهر محمد طاهر، بمناسبة الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام سيراميكا، في نصف نهائي كأس السوبر، من خلال نشر صورة لطاهر وهو يحمل جائزة رجل المباراة.

وشارك محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنيس الفرنسي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نانت، بالدوري الفرنسي.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة لاعبي ريال مدريد.

وحرص أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق، على نشر صورة له رفقة عائلته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر نجم النادي الأهلي علي معلول، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يرتدي القميص الثاني للفريق.

واحتفل محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على حساب بيراميدز والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم رفقة "عصام الحضري".

كما نشر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة للاعبي الفريق بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا والصعود لنهائي كأس السوبر المصري.

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