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"لا تظهر معه بالمناسبات الرياضية العامة".. 20 صورة من قصة حب محمد إبراهيم وزوجته

05:30 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
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تلقى قصة حب وزاوج لاعب الزمالك الأسبق والبنك الأهلي الحالي محمد إبراهيم احتراماً لدى محبي اللاعب ومتابعي الكرة المصري.

ويحرص محمد إبراهيم على عدم اصطحاب زوجته معه في جميع المناسبات الرياضية، فيما يظهران سويًا بلقطات عائلية أو أسرية.

وارتبط اسم زوجة محمد إبراهيم بكونها سببًا في عودته من احترافه بالدوري البرتغالي في عام 2014 وهو الأمر الذي نفاه اللاعب بالإشارة إلى أن الأمر يعود لأسباب خاصة وليس لزوجته علاقة بالأمر.

ورُزق محمد إبراهيم من زيجته بطفل يلعب كرة القدم وطفلة.

ويمكنكم مشاهدة جوانب من قصة حب محمد إبراهيم بالاطلاق على الألبوم أعلاه

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محمد إبراهيم محمد إبراهيم وزوجته زوجة محمد إبراهيم الزمالك
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