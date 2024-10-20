5 صور من احتفالات شيكابالا مع لاعبي الزمالك بعد الصعود إلى نهائي كأس السوبر

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كتب - يوسف محمد:

احتفى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز، في الدور قبل النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور، خلال الاحتفال بالفوز بعد نهاية المباراة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري