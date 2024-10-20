مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"ولا شايف فرقة".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز؟ (صور)

07:45 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 9 صورة
    كوميك_1
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    كوميك بيراميدز والزمالك
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الزمالك
  • عرض 9 صورة
    كوميك 1
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير على مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    كوميك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الزمالك وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضاً:

هل الزمالك كعبه عالي على بيراميدز؟.. الأرقام تُجيب

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

الزمالك السوبر المصري الزمالك وبيراميدز ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زوجة زيزو تحتفي بتألقه في مباراة الزمالك وبيراميدز (صورة)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو