"ولا شايف فرقة".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز؟ (صور)

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الزمالك وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

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تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري