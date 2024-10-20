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بعد تألقه ضد الزمالك.. 10 صور لإبراهيم عادل نجم براميدز وزوجته

05:19 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل وزوجته من عقد القران
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    إبراهيم عادل وزوجته 1
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل وعروسته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يحتفل مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل من حفل عقد قرانه
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يحتفل مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل من حفل الخطوبة
  • عرض 11 صورة
    عقد قران لاعب بيراميدز إبراهيم عادل
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كتب- نهى خورشيد:

لايزال إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، ينتظر الاحتفال بحفل زفافه على سلمي حجازي.

وكان إبراهيم عادل عقد قرانه، يوم 27 أغسطس الماضي في حفل عائلي بسيط، لم يشهد حضور نجوم كرة القدم.

وخطفت علاقة إبراهيم عادل وزوجته سلمي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال حفل خطوبتهم وهو يهدي لها أغنية "ملكة جمال الناس".

وفي سياق متصل، نجح إبراهيم عادل في تسجيل أول أهداف بيراميدز في شباك الزمالك خلال السوبر الإفريقي.

ويواجه بيراميدز نظيره الفارس الأبيض حالياًعلى أرضية ملعب آل نهيان في الإمارات ضمن نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

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