بعد تألقه ضد الزمالك.. 10 صور لإبراهيم عادل نجم براميدز وزوجته

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

"كنت أول مرة أشوفه بالمنظر ده".. زوجة إمام عاشور تكشف أصعب وأجمل مبارياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن

كتب- نهى خورشيد:

لايزال إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، ينتظر الاحتفال بحفل زفافه على سلمي حجازي.

وكان إبراهيم عادل عقد قرانه، يوم 27 أغسطس الماضي في حفل عائلي بسيط، لم يشهد حضور نجوم كرة القدم.

وخطفت علاقة إبراهيم عادل وزوجته سلمي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال حفل خطوبتهم وهو يهدي لها أغنية "ملكة جمال الناس".

وفي سياق متصل، نجح إبراهيم عادل في تسجيل أول أهداف بيراميدز في شباك الزمالك خلال السوبر الإفريقي.

ويواجه بيراميدز نظيره الفارس الأبيض حالياًعلى أرضية ملعب آل نهيان في الإمارات ضمن نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

Couples الدوري المصري..لما اعتزل تبسطت وشرفني أنا وولادي.. قصة حب ناجي جدو وزوجته شروق