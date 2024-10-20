Couples الدوري المصري..لما اعتزل تبسطت وشرفني أنا وولادي.. قصة حب ناجي جدو وزوجته شروق

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

كتبت - نهى خورشيد

وراء كل قصة نجاح لاعب وتألقه، حكاية حب جمعته بامرأة عظيمة ساعدته وساندته خلال مشواره الكروي حتي الإعتزال .

ولا يختلف أحد في الشارع الرياضي المصري، على قيمة وموهبة محمد ناجي جدو المدرب العام الحالي لنادي بيراميدز، ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي أمتع عشاق الساحرة المستديرة بأهدافه عقب نزوله مباشرة لأي مباراة ولقبته الجماهير "بسفاح إفريقيا".

بدأت قصة حب جدو وشروق، خلال فترة دارستهما بكلية الأداب قسم اللغة الفرنسية بالإسكندرية، وتعتبر زوجته هي أحد أقارب زوجة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وتزوج جدو من شروق في يونيو 2013 في حفل أقيم بمدينة الكينج مريوط بالإسكندرية وسط حضور نجوم كرة القدم، وشهد على عقد قرانهما محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري؛ وأنجب الثنائي طفلين وهما "يونس وتاليا".

عن إعتزاله قالت شروق في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة":"بصراحة اتفاجئت، لاقيت ناس كتيرة عامله تبعتلي، ليه إعتزل جوزك ترند علي التويتر، وهو كان قاعد جنبي".

أضافت:"هو حس أنه خلاص الوقت لازم نقضي وقت شوية أكتر مع بعض ومع الولاد، لأنه على طول مكانش بيبقي موجود معانا بسبب المعسكرات والماتشات".

وتابعت حديثها:"على قد ما زعلت أنه اعتزال وهسيب الحاجة اللي بيحبها، لأنه كان بيدي كورة من قبله أوي والكرة بالنسبة حاجة بيحبها جدا، زي ما زعلت أنه إعتزال بصراحة اتبسطت علشاني".

وواصلت زوجته:"أنا قولتلوا فكر كويس وكمل لو أنت قادر علشان متزعلش بعد كدا أنك اتسرعت شوية في القرار، لأنه كان قادر يكمل fitness وكل حاجه، بس هو قالي كدا كفاية خلاص محتاج أبدا career تاني".

كما وجه جدو رسالة رومانسية لها عقب إعتزاله:" أنا بشكرها طبعا كانت معايا من أول يوم لحد انهارده، خير سند وخير ظهر ليا، دايما على طول ماريحيني مافيش مشاكل، وربنا يخليهالي هي والأولاد".

لترد عليه:" أنا فخورة بي جداً أنا وأولادي، وكنا دايما بنروح معه الماتشات أنا والأولاد بنتفرج، هو سابلنا تاريخ حلو أوي أنا وولادي، لأنه بجد شرفني وبحبك جداً".

كما حكي جدو موقف طريف له مع زوحته في تصريحات عبر برنامج "معكم منى الشاذلي:"يوم لما فقدت الذاكرة، واتخبطت الصبح كنت بقدم لبنتي في المدرسة وأنا مش فاكر اليوم ده اصلا، يومها كمان أنا ومراتي كنا متخاصمين ومش بنتكلم".

وأضاف:"فأول لما اتخبطت وعملت الحادثة مكانتش فاكر اي حاجه، بتصل عليها بقولها انتي كويسه والولاد كويسين قالتلي اه، وبعدين نسيت واتصلت تاني سألتها نفس الأسئلة".

وتابع مدرب بيراميدز:"سألتني انت كويس قولتلها أنا في المستشفى، قالتلي أنا هجيلك، رغم أننا كنا شدين مع بعض جامد بس هي حست ان في حاجه غلط وجاتلي".

وواصل:"بس قالتلي هو انت مش فاكر ايه اللي حصل بينا امبارح، قولتلها لا مش فاكر هي قصدها على المشكله اللي كانت بينا، قولتلها فاكريني قالتلي لا لما تخرج بقي".

وأتم حديثه قائلا:"خرجت من المستشفى وفكرتني باللي حصل واتخنقنا تاني عادي".