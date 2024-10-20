"كنت بجري من كفر بطيخ لدمياط عشان مش معايا فلوس".. 8 صور لبدايات عصام الحضري

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شارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر وناديي الأهلي والزمالك صورة له أثناء ارتدائه زي حارس المرمى وعلق: "من كفر بدأ كل شيء".

وفي أثناء ظهوره في برنامج اللعيب المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، قال: "أنا تربيت في كفر بطيخ ولعبت في الشوارع وفي مركز شباب كفر بطيخ، زي أي شاب عنده طموح، زي ما كان عنده طموح لما رحت النادي الأهلي".

وأضاف: "أخدت الطريق من كفر بطيخ الأول، بعد كده وصلت دمياط، كنت بجري من كفر بطيخ لدمياط 7 كيلو لإني مكانش معايا فلوس فكنت بروح أتمرن وأرجع لدمياط بالليل، استمريت في الوضع ده 3 سنين، اشتراني مركز شباب استاد دمياط بـ 3 جنيه".

وتابع: "مكنتش حارس أساسي في الأول، قالولي انت خامة حلوة هتتعب هتبقى الأساسي، تعبت واشتغلت وبقيت الأساسي، وصعدت مع دمياط للممتاز، وبدأ الناس تسمع عندي وشافوني سمعوا إن في حارس مرمى كويس، فانضميت إلى منتخب مصر، ولعبت ماتش مع دمياط ضد بورفؤاد، وطلبوني بعده لمنتخب مصر".

سافر عصام الحضري مع منتخب مصر إلى تونس ثم الجزائر ثم انضم إلى منتخب مصر الأولمبي، ولعب بشكل أساسي.

انتقل عصام الحضري إلى النادي الأهلي عام 1996 مقابل 50 ألف جنيها لكل عام من الـ 5 أعوام التي وقع عليها للانضمام إلى الأهلي.

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