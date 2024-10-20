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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. عبد القادر وحمدي فتحي.. أحمد حسن يهنئ ابنته

01:23 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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    نيمار
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    محمد صلاح
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    عمرو السولية
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    عمر كمال
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    إمام عاشور
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    أحمد عبد القادر
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    كليان مبابي
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    كريم بنزيما
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    أحمد حسن
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

كما نشر نجم النادي الأهلي إمام عاشور، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام النجم البرازيلي نيمار، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك النجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تبادله الصور مع الجماهير.

وحرص يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي على نشر صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام، خلال تواجده في مران الفريق الجماعي.

وشارك أحمد حسام ميدو متابعيه، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، صورة له رفقة حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري.

وهنأ أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ابنته، بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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أحمد حسام ميدو عمرو السولية أحمد حسن أحمد عبد القادر كريم بنزيما يوسف أيمن كليان مبابي نيمار إمام عاشور محمد صلاح
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