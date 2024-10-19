كتب - يوسف محمد:

دائماً ما يحرص العديد من نجوم الأهلي والزمالك، على مشاركة زوجاتهم في احتفالاتهم واللحظات التي التي يعيشونها، خلال الاحتفال بالفوز بالبطولات و وتحقيق الإنجازات المختلفة.

ويحرص نجوم الأهلي والزمالك دائماً، على اصطحاب زوجاتهم في مختلف الاحتفالات الخاصة، ة وكذلك الاحتفالات المتعلقة بالفوز بالبطولات المختلفة.

ومن أبرز لاعبي الكرة المصرية، التي دائماً ما تظهر زوجته معه في مختلف المناسبات، هو نجم النادي الأهلي إمام عاشور، الذي يحرص دائماً على اصطحاب زوجته ياسمين حافظ، في الكثير من الاحتفالات الرياضية، كان أخرها التواجد معه على أرضية ستاد القاهرة، خلال الاحتفال بتسلم درع الدوري المصري الممتاز.

ويصطحب نجم النادي الأهلي رامي ربيعة، زوجته معه في الكثير من الاحتفالات، سواء في مصر أو في الخارج، وجعلها تشاركه فرحة التتويج بأي لقب يحصل عليه، كما أنه اصطحبها معه إلى الإمارات، خلال بطولة السوبر المصري الماضية، الذي توج بها النادي الأهلي وحرص ربيعة على التقاط العديد من الصور رفقة زوجته داخل أرض الملعب.

وعلى الجانب الأخر وبالنظر إلى أبرز نجوم نادي الزمالك، الذين يحرصون دائماً على اصطحاب زوجاتهم معهم في مختلف المناسبات والاحتفالات الرياضية، فإننا نجد أن نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، يظهر رفقة زوجته بشكل دائم مع زوجته خلال الاحتفال بالبطولات المختلفة.

كما يقوم أحمد سيد زيزو، بالحرص بصفة دائمة ومستمرة، على مشاركة زوجته الاحتفال بالفوز بالبطولات المختلفة، ويحرص على التقاط الصور معها في الملعب بشكل مستمر.

واعتاد سيف الدين الجزيري نجم نادي الزمالك أيضاً، على اصطحاب زوجته بشكل دائم ومستمر، في المباريات ومشاركتها الاحتفال بالفوز بالبطولات المختلفة.

وشهد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، أزمة كبيرة لزوجة نجم الزمالك، بسبب منعها من النزول إلى أرض الملعب، للاحتفال مع زوجها بعد حصد الزمالك للقب البطولة، قبل أن يتم حل الأزمة وتدخل هى ونجلها إلى أرض الملعب.

وكان لاعبو نادي الزمالك، احتفلوا رفقة زوجاتهم خلال الأيام الماضية، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي وظهر لاعبو الفارس الأبيض، في أكثر من فيديو وهم يحتفلون مع زوجاتهم باللقب الأفريقي.

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