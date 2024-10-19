بعد تصدرها تريند جوجل... 30 صورة وأبرز المعلومات عن المذيعة الرياضية مي حلمي

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نجحت المذيعة ومقدمة البرامج الرياضية مي حلمي، في حجز مكانة كبيرة لها في الوسط الإعلامي المصري، خلال السنوات القليلة الماضية.

ودائماً ما تتصدر أخبار مي حلمي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، خاصة وأنها نجحت في أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في الإعلام الرياضي المصري خلال السنوات الماضية.

واكتسبت مي حلمي خلال السنوات القليلة الماضية، شعبية كبيرة في الوسط الرياضي المصري، مما جعل الكثير من الجماهير يبحثون بشكل دائم ومستمر للاطلاع على أخبارها بشكل مستمر، وكافة التفاصيل المرتبطة بحياتها الشخصية.

من هى مي حلمي؟

تبلغ حلمي من العمر 34 عاماً، فهى من مواليد 18 فبراير 1990 بمدينة القاهرة.

تخرجت مي حلمي من معهد الفنون المسرحية.

وعملت مي حلمي في بداية مشوارها، كمرشدة سياحية، قبل أن تتجه إلى المجال الإعلامي وتقديم البرامج.

وبدأت مي حلمي مشوارها الإذاعي، في عام 2013، عبر تقديمها برنامج حلمي مع مي حلمي، بالإضافة إلى تقديمها برنامج متسمعش عبر راديو 9090.

كما قامت حلمي بتقديم العديد من البرامج الرياضية، على شاشات التليفزيون، حيث عملت في قناة النهار رياضة، قناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى العمل في قناة الحدث اليوم وتقديم برنامج "الحكم".

وارتبطت مي حلمي من المطرب محمد رشاد بعد قصة حب جمعت بينهما، مما جعلهم يعلنون عن حفل الزفاف، الذي كان من المقرر أن يكون في أكتوبر 2018، لكن قبل حفل الزفاف بوقت قصير، حدث خلاف بين الثنائي مما أدى إلى انفصاله قبل الحفل بأيام قليلة.

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