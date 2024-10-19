بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

تغطية- نهى خورشيد:

تنطلق مباريات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدًا الأحد 20 أكتوبر 2024، بمشاركة أربعة أندية؛ الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وفي إطار التغطية للبطولة نرصد جانب من حياة نجوم القطبين؛ الأهلي والزمالك خارج الملعب وننشر قصص وحكايات الحب بين النجوم وزوجاتهم.. يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

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