ستوري نجوم كرة القدم.. يحيى الدرع بعد الصليبي.. صلاح بمظهر جديد.. وفتوح ينشر أدعية

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

"كنت أول مرة أشوفه بالمنظر ده".. زوجة إمام عاشور تكشف أصعب وأجمل مبارياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر بعض لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، صورا لهم من تدريبات اليوم في الإمارات قبل بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الحالي.

ومن هؤلاء اللاعبين، رمضان صبحي وأحمد عاطف قطة لاعبا بيراميدز، ومحمود كهربا لاعب الأهلي، وشيكابالا وناصر ماهر وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي من الزمالك.

ونشر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة بـ"أوت فيت جديد"، فيما نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورة له من صالة الجيم.

وشارك أحمد فتوح لاعب الزمالك متابعيه، بعض الأدعية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بـ"إنستجرام"، ونشر يحيى الدرع لاعب فيزبرم المجري لكرة اليد سور من القرآن الكريم، بعد تأكيد إصابته بالصليبي.

اقرأ أيضا:

لاعبة زوجها مدرب وتوأم بفريق واحد".. ضمن أبرز 5 مفارقات الدوري النسائي المصري (صور)