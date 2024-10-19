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ستوري نجوم كرة القدم.. يحيى الدرع بعد الصليبي.. صلاح بمظهر جديد.. وفتوح ينشر أدعية

01:25 ص السبت 19 أكتوبر 2024
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    يحيى الدرع بعد الإصابة
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    وصول كهربا إلى الإمارات قبل السوبر المصري
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    شيكابالا وناصر ماهر من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد مع بعثة الزمالك في الإمارات
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    رمضان صبحي من تدريبات بيراميدز
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    أوت فيت محمد صلاح
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    مصطفى شلبي يصل إلى الإمارات
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    أحمد عاطف قطة من تدريبات بيراميدز
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    أحمد حسام ميدو من الجيم
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    أحمد فتوح ينشر أدعية
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر بعض لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، صورا لهم من تدريبات اليوم في الإمارات قبل بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الحالي.

ومن هؤلاء اللاعبين، رمضان صبحي وأحمد عاطف قطة لاعبا بيراميدز، ومحمود كهربا لاعب الأهلي، وشيكابالا وناصر ماهر وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي من الزمالك.

ونشر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة بـ"أوت فيت جديد"، فيما نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورة له من صالة الجيم.

وشارك أحمد فتوح لاعب الزمالك متابعيه، بعض الأدعية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بـ"إنستجرام"، ونشر يحيى الدرع لاعب فيزبرم المجري لكرة اليد سور من القرآن الكريم، بعد تأكيد إصابته بالصليبي.

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ستوري نجوم كرة القدم السوبر المصري محمد صلاح أحمد حسام ميدو أحمد فتوح يحيى الدرع رمضان صبحي عبدالله السعيد محمود كهربا الزمالك
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