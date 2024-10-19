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"عربية برازيلية".. 25 صورة للاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم

07:00 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
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كتب - محمد القرش:

شاهدنا العديد من اللاعبات أصحاب الجنسية العربية يلعبون للأندية الأوروبية ويتألقون معهم أمثال المصرية سارة عصام.

ولكن نادرا ما نرى لاعبة لها أصول عربية دائمة الظهور مع أفضل لاعبين كرة القدم في العالم، وتحديدا النجوم البرازيلية.

وصاحبة هذه اللقطات النادرة هي إيمان علي لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، والتي تمتلك جنسيتين السورية والبرازيلية.

وسبق أن لعبت صاحبة الأصول البرازيلية كرة القدم مع أعظم من لمسها، رونالدينيو، بسبب تواجدها الدائم وشهرتها في دولة البرازيلية كصانعة محتوى ولاعبة كرة قدم.

ونشرت إيمان العديد من الصور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" مع الخماسي البرازيلي، نيمار ورونالدينهو ورودريجو، بجانب ريتشارليسون وفينيسيوس جونيور.

بجانب تشافي سيمونز وأجويرو وماركوس راشفورد بالإضافة إلى جواو جوميز وبيدرو ليما.

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إيمان علي إيمان علي ورونالدينهو إيمان علي ديب نيمار لاعبة سورية
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