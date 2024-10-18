ستوري نجوم كرة القدم.. تنس نيمار.. احتفال مرموش.. لاعبي الأهلي من المطار

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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق الملكي.

كما نشر النجم الفرنسي كليان مبابي، صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، خلال استلامه جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد.

وشارك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيادته المران الجماعي للفريق.

وقام لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، صورة له رفقة أحد أصدقائه بالمنتخب.

وحرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" خلال تكريمه من قبل اتحاد جدة السعودي، فريقه الحالي.

ونشر عمر كمال لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع "إنستجرام"، رفقة زوجته.

كما شارك وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية دال الجيم.

وشارك النجم البرازيلي نيمار جونيور متابعيه، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال ممارسة لعبة التنس.

واحتفل عمر مرموش بحصوله، على جائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الألماني، من خلال نشر صورة له وهو يحمل الجائزة.

كما نشر أشرف داري لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، من داخل مطار القاهرة رفقة عدد من لاعبي الفريق قبل السفر إلى الإمارات.