بعد عودته إلى مصر.. 20 صورة لعلي غزال وزوجته مريم حسن

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

كتب - محمد القرش:

فاجأ لاعب وادي دجلة وناسيونال ماديرا البرتغالي السابق، علي غزال بزواجه من فتاة مصرية بعد انفصاله عن زوجته البلجيكية.

وارتبط علي غزال عند عودته والاستقرار بمصر بفتاة مصرية تدعى مريم حسن وأعلن زواجه منها منذ قرابة 22 أسبوعاً بعد انفصاله عن زوجته البلجيكية.

خاض علي غزال رحلة احترافية طويلة في الأراضي الأوروبية، حيث انتقل إلى ناسيونال البرتغالي في موسم 2012 عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما قادما من وادي دجلة.

وبعدها انتقل إلى نادي هنجفنج زيتشنج الصيني في موسم 2016 بقيمة 2.60 مليون يورو، وبعدها بعام واحد ذهب إلى الدوري الأمريكي من بوابة فانكوفر وايت كابس.

وواصل اللاعب المصري الانتقال لعدد من الأندية، حتى قرر العودة إلى مصر من بوابة فريق سموحة في موسم 2020، ثم إلى مصر المقاصة ووادي دجلة، حتى الاعتزال مع الفريق الذي نشأ فيه، ويعمل مساعد مدرب له في 2023/24.

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