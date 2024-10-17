"عشت معاك حكايات"..زوجة عمرو السولية تحتفل بعيد زواجهما الـ14

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بعد احتفالهما بجائزة الأفضل.. 30 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة مروان

كتبت - نهى خورشيد

احتفلت هدير مندور زوجة عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الـ14.

ونشرت هدير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لمجموعة من صورهما على أنغام أغنية أنا عشت معاك حكايات:"14 سنة ومازالت السنين مستمرة، إلى أسعد الذكريات الأن وإلى الأبد حبيبي، عشرة عمري وحبيبي".

وكان الثنائي احتفلا بزفافهما في 2016، وأنجبت هدير طفلتين وهما ليلي، صوفيا.