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"عشت معاك حكايات"..زوجة عمرو السولية تحتفل بعيد زواجهما الـ14

06:57 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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    عمرو السولية وزوجته
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    زوجة عمرو السولية (4)
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    4 صور من زيارة عمرو السولية وزوجته المتحف الكبير
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    4 صور من زيارة عمرو السولية وزوجته المتحف الكبير
  • عرض 11 صورة
    4 صور من زيارة عمرو السولية وزوجته المتحف الكبير
  • عرض 11 صورة
    4 صور من زيارة عمرو السولية وزوجته المتحف الكبير
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كتبت - نهى خورشيد

احتفلت هدير مندور زوجة عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الـ14.

ونشرت هدير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لمجموعة من صورهما على أنغام أغنية أنا عشت معاك حكايات:"14 سنة ومازالت السنين مستمرة، إلى أسعد الذكريات الأن وإلى الأبد حبيبي، عشرة عمري وحبيبي".

وكان الثنائي احتفلا بزفافهما في 2016، وأنجبت هدير طفلتين وهما ليلي، صوفيا.

هدير مندور زوجة عمرو السولية عمرو السولية زوجة عمرو السولية عيد زواج عمرو السولية عمرو السولية وزوجته واولاده
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