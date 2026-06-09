أول رد من فيفا على منع الحكم عمر عبد القادر من دخول أمريكا

قبل مونديال 2026.. ما المنتخب الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم؟

"كنت سأصبح أول حكم صومالي يشارك في كأس العالم، والآن هذا الحلم تبخر"، هكذا عبر الحكم الصومالي عبد القادر أرتان عن حزنه بعد منعه من دخول أمريكا للمشاركة في مونديال 2026.

ماذا حدث مع الحكم الصومالي عبد القادر أرتان؟

الأزمة بدأت عندما واجه أرتان صعوبات في استخراج التأشيرة خلال الفترة الماضية، قبل أن تتصاعد القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم منحه في النهاية تأشيرة دبلوماسية تسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وسافر الحكم الصومالي من كينيا مرورًا بتركيا في رحلة ترانزيت متجهة إلى أمريكا، إلا أنه فوجئ فور وصوله بمنعه من دخول البلاد وترحيله مجددًا إلى تركيا

تعليق عبدالقادر أرتان بعد أزمة أمريكا

وفي أول تصريح له منذ منعه من دخول الولايات المتحدة، قال أرتان لصحيفة نيويورك تايمز إن إدارة مباراة في كأس العالم كانت ستكون رمزاً لجميع الصوماليين لما يمكنهم تحقيقه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بلادهم .

وتابع:" "أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية، أنا مجرد حكم يسعى لتحقيق حلمه، وهو أكبر حلم في حياتي، وهو المشاركة في كأس العالم".

وأوضح الحكم الصومالي أنه كان يحمل جميع المستندات المطلوبة لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك التأشيرة القانونية وخطابات ومستندات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب وثائق وصور توثق مسيرته التحكيمية الممتدة لأكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن مسؤولي الحدود الأمريكية راجعوا أيضًا معلومات متاحة عبر الإنترنت تتعلق بمشواره التحكيمي، علمًا بأنه حصل على جائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واختتم: "إجراءات التحقيق معي استمرت نحو 11 ساعة، قبل نقلي إلى زنزانة احتجاز منفصلة لعدة ساعات أخرى، ثم ترحيلي على متن رحلة جوية إلى إسطنبول، مؤكدًا أنه لم يتلق أي تفسير رسمي بشأن أسباب رفض دخوله إلى الولايات المتحدة.