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أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، ستكون من أفضل نسخ البطولة عبر التاريخ.

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، للمرة الأولى في التاريخ.

تصريحات جاريدو عن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026

وقال جاريدو في تصريحات خاصة لمصراوي: "يمكنني القول أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، ستكون بطولة رائعة وأتوقع أنها ستكون من أفضل النسخ عبر التاريخ".

وأضاف: "منتخب إسبانيا هو فريقي المميز في البطولة، لكن أيضًا هناك بعض المنتخبات المميزة التي سأقوم بمتابعتها بشكل كبير في البطولة، وهى منتخبات مصر، المغرب، الجزائر والسعودية".

وتابع: "أتمنى التوفيق للمنتخبات السابقة في البطولة، خاصة وأنني قمت بتدريب الكثير من اللاعبين في هذه المنتخبات وحظيت باستقبال حافل في هذه الدول".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وأتوقع تألقه وظهوره بمستوى رائع في كأس العالم 2026".

واختتم جاريدو تصريحاته: "هناك الكثير من اللاعبين المنتظر ظهورهم في المونديال، لكنني أتوقع تألق لاعب وسط المنتخب الإسباني بدري".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره البلجيكي، يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسبق للإسباني خوان كارلوس جاريدو، تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015.

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