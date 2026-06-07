تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة صحية مفاجئة، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده وديا أمام أوكرانيا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وبحلول الدقيقة 68 سقط اللاعب الدنماركي على أرضية الملعب، دون أي التحام معه، ليقرر الحكم إيقاف المباراة ونزول الجهاز الطبي للاطمئنان على اللاعب.

وبعد نزول الجهاز الطبي لأرضية الملعب، تم خروجه من أرضية الملعب محمولا داخل سيارة الإسعاف، دون الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها.

الحكم يقرر إلغاء مباراة الدنمارك وأوكرانيا

وقرر الحكم إلغاء مباراة الدنمارك وأوكرانيا بشكل نهائي، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها إريكسن، على الرغم من تبقي 20 دقيقة من عمر المباراة.

وقبل إعلان الحكم إلغاء المباراة، كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أزمة صحية جديدة لإريكسن

وتعد الأزمة الصحية التي تعرض لها إيركسن، تكرار لما حدث له منذ عدة سنوات حينما سقط على أرضية الملعب دون تدخل من أحد، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام فنلندا. في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكان إيركسين تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، في اللقاء الذي أقيم في يونيو من عام 2021.

وغاب إيركسن عن الملاعب بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في 2020 لقرابة العام، قبل أن يعود مجددا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية في عام 2021.

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