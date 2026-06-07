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"صدارة أرجنتينية".. قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات ببطولة كأس العالم

كتب : يوسف محمد

08:36 م 07/06/2026
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    كأس العالم
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    كأس العالم
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    كأس العالم 2026
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    ليونيل ميسي قائد الأرجنتين
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    ليونيل ميسي (4)
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    شيكو بانزا ضد ميسي
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    ميسي ضد أنجولا
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    ليونيل ميسي
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو قائد البرتغال

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تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم والذي يعد الحدث الكروي الأهم في العالم، وتنتظره الجماهير كل 4 سنوات.

أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات ببطولة كأس العالم، برصيد 26 مباراة، بفارق مباراة وحيدة عن صاحب المركز الثاني الألماني لوثار ماتيوس صاحب الـ25 مباراة.

قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم

1- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 26 مباراة، سبق للنجم الأرجنتيني المشاركة في 5 نسخ سابقة: "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".

2- لوثار ماتيوس، ألمانيا، 25 مباراة، بواقع المشاركة في 5 نسخ بالبطولة، 1982، 1986، 1990، 1994 و1998".

3- ميروسلاف كلوزه، 24 مباراة، إذ شارك في 4 نسخ: "2002، 2006، 2010 و2014".

4- مالديني، إيطاليا، 23 مباراة، بواقع المشاركة في 4 نسخ مختلفة: "1990، 1994، 1998 و2002".

5- كريستيانو رونالدو، البرتغال، 22 مباراة، إذ شارك في 5 نسخ بالبطولة: "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".

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