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رفض أي إغراءات مادية.. باريس سان جيرمان يغلق الباب بشأن رحيل ثنائي الفريق إلى ريال مدريد

كتب : محمد عبد السلام

08:24 م 07/06/2026

احتفالات باريس سان جيرمان (6) (1)

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تمسك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ببقاء الثنائي البرتغالي فيتينيا وجواو نيفيز، رافضا فكرة التخلي عنهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، ارتبط اسم ريال مدريد الإسباني بإمكانية التعاقد مع أحد لاعبي الوسط البرتغاليين، بعد المستويات المميزة التي ظهرا بها مع الفريق الباريسي في الموسم المنتهي.

باريس سان جيرمان يتمسك بنجميه

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة باريس سان جيرمان أوضحت موقفها بشكل قاطع من الأنباء التي ربطت ريال مدريد بضم فيتينيا أو جواو نيفيز، مؤكدة أن الثنائي ليس مطروحا للبيع.

وأشار رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن اللاعبين يمثلان عنصرين أساسيين في مشروع النادي المستقبلي، وأن باريس سان جيرمان لا يعتزم الاستغناء عنهما مهما كانت الإغراءات.

وأضاف أن النادي الفرنسي لا يرغب حتى في الدخول في مفاوضات بشأن الثنائي، رغم التقارير التي تحدثت عن استعداد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتقديم عرض تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.

وأكد رومانو أن ناصر الخليفي، بالتنسيق مع لويس كامبوس والمدرب لويس إنريكي، يخطط للإبقاء على الركائز الأساسية للفريق، بهدف مواصلة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد التتويج الأخير على حساب أرسنال.

وخاض فيتينيا 50 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

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باريس سان جيرمان ريال مدريد فيتينيا وجواو نيفيز

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