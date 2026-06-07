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للمرة الأولى في مسيرتها.. أمينة عرفي تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش وتحقق رقماً تاريخياً

كتب : محمد عبد السلام

07:04 م 07/06/2026

أمينة عرفي

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حققت المصرية أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميا، إنجازا تاريخيا بعدما توجت بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للمرة الأولى في مسيرتها، عقب فوزها على نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميا، بنتيجة 3-1 في الأشواط، في المباراة النهائية.

وباتت أمينة عرفي، البالغة من العمر 18 عاما، أصغر لاعبة في التاريخ تتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة، محطمة الرقم القياسي الذي ظل صامدا لمدة 94 عامًا، والمسجل باسم الإنجليزية سوزان نويل، التي أحرزت اللقب عام 1932 بعمر 19 عامًا وثمانية أشهر.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين، ستتقدم أمينة عرفي إلى المركز الثاني عالميا في التصنيف المقبل للاعبات الإسكواش المحترفات.

تفاصيل المباراة النهائية

بدأت نور الشربيني اللقاء بقوة، ونجحت في حسم الشوط الأول بنتيجة 11-7، قبل أن تستعيد أمينة عرفي توازنها وتفوز بالشوط الثاني بنتيجة 11-8، لتتعادل اللاعبتان 1-1.

وواصلت عرفي تفوقها في الشوط الثالث، الذي أنهته لصالحها بنتيجة 11-5، ثم تقدمت في الشوط الرابع بنتيجة 8-3. ورغم عودة نور الشربيني وتقليص الفارق حتى أصبحت النتيجة 10-8، فإن أمينة عرفي حسمت الشوط بنتيجة 11-8، لتنهي المباراة وتتوج باللقب.

ويعد هذا النهائي الأول في تاريخ أمينة عرفي ببطولة بريطانيا المفتوحة، لتنجح في تحويل أول ظهور لها في المباراة النهائية إلى أول تتويج بالبطولة.

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أمينة عرفي الأسكواش نور الشربيني

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