سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد من المتعة والإثارة حين تٌفتتح منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.



وتنطلق منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو الجاري إلي 19 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخب من بينهم منتخبنا الوطني الذي يقع في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ونيوزلندا وإيران.



على ملعب أزتيكا المكسيكي يوم الخميس المقبل الموافق 11 يونيو تنطلق شرارة منافسات مونديال 2026 وذلك في حفل يتوقع أن يحضره العديد من الشخصيات السياسية والكروية في العالم على رأسهم رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو ، فيما تؤدي المطربة العالمية شاكيرا أغنية الافتتاح لهذا الحدث الكروي الكبير.



موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026



وتنطلق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أزتيكا المكسيكي.



ماذا يحدث في افتتاح كأس العالم 2026 في نسخته الجديدة بالمكسيك..؟



ستبدأ المكسيك، الدولة المضيفة، أكبر نسخة من كأس العالم على الإطلاق في 11 يونيو الجاري 2026، بانطلاق أول مباراة من أصل 104 مباراة ستقام في 16 مدينة عبر ثلاث دول وهم الولايات المتحدة ، المكسيك ، كندا.



بجانبه أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عن مشاركة النجمة الكولومبية شاكيرا في حفل افتتاح كأس العالم 2026، حيث ستتولى أداء الأغنية الرسمية للبطولة التي تحمل عنوان (داي داي)، في حدث يقام بمكسيكو سيتى ضمن النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا عربيًا وأوروبيًا.



سعة ملعب أزتيكا المكسيكي



وتبلغ سعة ملعب أزتيكا المكسيكي حاليًا أكثر من 87,523 ألف متفرج، وسجل أعلى معدل حضور في 7 يوليو 1968 في مباراة المكسيك ضد البرازيل الماضية.

ويعد ملعب أزتيكا أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم العالمية وكان أول من استضاف نهائيات كأس العالم مرتين، الأولى نسخة 1970 وهزمت البرازيل إيطاليا بنتيجة 4-1، بينما في الثانية 1986 فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.



الشخصيات الهامة و المرتقبة في افتتاح كأس العالم 2026



وينتظر الجميع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجانب رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، فعاليات اقوي افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك بينما ينتظر المشاهدين حفل قوي يجمع كل من أشهر نجوم الغناء والفن اللاتينيين والعالميين.



يذكر أن كأس العالم للنسخة 2026 قد يقام في ثلاث دول وهم الولايات المتحدة ، المكسيك ، كندا.



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