قبل مواجهة مصر.. ما أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب البرازيل؟ (تقرير تحليلي)

بعد استبعاده من كأس العالم.. كامافينجا يخوض تجربة أكاديمية في هارفارد

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة مصر والبرازيل، والتي تجمع بينهما على ملعب هنتنغتون بانك فيلد بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، منهد لاشين ومصطفى زيكو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش وهيثم حسن

متابعة مباراة مصر والبرازيل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: استحواذ وسيطرة للاعبي البرازيل

الدقيقة 5: تسديدة قوية من أحمد فتوح بعد هجمة سريعة للمنتخب المصري.

الدقيقة 7: برونو جيماريش يسجل الاول لمنتخب البرازيل

الدقيقة11: مصطفي زيكو يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تسديدة متقنة.

الدقيقة 13: سيطرة للاعبي منتخب مصر في منتصف ملعب المباراة.

الدقيقة 15: تسديدة ضعيفة لصالح البرازيل ولكن شوبير يتصدي بسهولة.

الدقيقة 17: تغيير أول اضطراري للبرازيل بخروج ويسلي تيكسيرا ونزول دانيلو لويز.

الدقيقة 21: سقوط ياسر إبراهيم للإصابة ولكن المباراة تستمر

الدقيقة 22: هجمة خطيرة لصالح مرموش ولكن ماركينيوس يتدخل بقوة ويوقف الهجمة

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لصالح ماركينيوس بسبب تدخله علي مرموش.