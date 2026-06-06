أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توزيع مبلغ 355 مليون دولار على الأندية التي يشارك لاعبوها، في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، في زيادة تصل إلى 70% عن النسخة الماضية 2022 بقطر.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو المقبل.

تفاصيل الجوائز المالية للأندية نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تخصيص مبلغ 100 مليون يورو، للأندية التي شاركت لاعبيها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب 250 مليون يورو للأندية التي يشارك لاعبوها في البطولة ذاتها، مع تخصيص 5 ملايين يورو لتغطية التكاليف الإدارية.

ويحصل كل لاعب على مبلغ 2.362 دولار عن كل لاعب كان مسجل في قائمة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما يحصل كل فريق على مبلغ 5000 دولار يوميا نظير مشاركة لاعبيه في نهائيات البطولة، يتم احتساب الأيام بداية من اليوم الأول الذي ينضم فيه اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده حتى آخر مباراة يخوضها مع منتخبه بالمونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بعد غياب عن البطولة في النسخة الماضية عام 2022 والتي أقيمت في قطر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

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