"قبل مباراة مصر".. ماذا قدم كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل؟

أكد المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه سيكون داعم للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026 وسيقوم بتشجيع الفراعنة في البطولة.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا والبرازيل".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في المونديال بمواجهة منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تصريحات أوسوريو عبر مصراوي عن مشاركة مصر في المونديال

وقال أوسوريو في تصريحات خاصة لمصراوي: "سأقوم بتحليل مباريات كأس العالم 2026، بما فيها مباريات المنتخب المصري، عبر إحدى القنوات التلفزيونية المكسيكية وسأتابع المنتخب المصري عن قرب في البطولة".

وأضاف: "أتمنى للمنتخب المصري التوفيق في البطولة، سأشجعهم في المونديال وبالأخص اللاعبين الذين قمت بتدريبهم من قبل، خلال تواجدي في صفوف الزمالك".

وعن المنتخبات الأقرب لحصد لقب البطولة، قال: "هناك أكثر من منتخب مرشح لحصد لقب كأس العالم، لكن من الصعب تحديدهم في الوقت الحالي، يمكن الحديث عن الأمر بشكل أكبر بعد انطلاق البطولة".

موعد بداية بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول المختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة المقبلة من البطولة، يوم 11 من يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

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