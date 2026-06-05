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فيديو هدف فرنسا في مرمي كوت ديفوار في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم

كتب : محمد الميموني

12:03 ص 05/06/2026

لاعب منتخب فرنسا ريان شرقي

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انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على نظيره كوت ديفوار اليوم الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وأحرز الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا اللاعب ريان شرقي في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة.


وحتى الأن منتخب فرنسا متقدم على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد .


تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة كوت ديفوار كالتالي

-حراسة المرمى: مايك ماينان.


-خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.


-خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، ريان شرقي.


-خط الهجوم: مايكل أوليسه، ماركوس تورام، كيليان مبابي .

لينك الهدف

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كأس العالم فرنسا كوت ديفوار

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