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مبابي اساسيًا.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

بالفيديو.. كوت ديفوار تهزم فرنسا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

أستقر إيميرس فاييه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار اليوم الخميس، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة فرنسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.



موعد مباراة كوت ديفوار وفرنسا



ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب فرنسا في مباراة ودية اليوم الخميس 4 يونيو، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:10مساءً بتوقيت القاهرة.



تشكيل كوت ديفوار



-حراسة المرمى: يحيى فوفانا.



-خط الدفاع: غيسلان كونان، ويلفريد سينغو، إيمانويل أغبادو، غيلا دوي.



-خط الوسط: فرانك كيسييه، سيكو فوفانا.



-خط الهجوم: سيمون أدينجرا، عمر دياكيتي، يان ديوماندي، إيلي واهي.