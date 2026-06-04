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"عمر دياكيتي".. تشكيل كوت ديفوار الرسمي لمواجهة فرنسا استعدادًا لكأس العالم

أستقر ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة كوت ديفوار اليوم الخميس، في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا وكوت ديفوار

ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب فرنسا في مباراة ودية اليوم الخميس 4 يونيو، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:10مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب فرنسا

-حراسة المرمى: مايك ماينان.

-خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

-خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، ريان شرقي.

-خط الهجوم: مايكل أوليسه، ماركوس تورام، كيليان مبابي .

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